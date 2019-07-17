Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 10. yılına giren Yaz Okulu Programı'nda bu sene uluslararası öğrencilere tematik eğitimler vermeye başladıklarını belirterek, "Türkiye'nin her alanda yurt dışıyla irtibata ihtiyacı var. YEE, kendisini Türkiye'nin birikimini dünya ile buluşturan bir yerde görüyor." dedi.

Ateş, YEE'nin Yaz Okulu Programı ve bu kapsamda yapılan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enstitü bünyesinde düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın 10. yılında olduğunu söyleyen Ateş, bu sürede hem eğitim noktasında ciddi bir insan kaynağı yetiştirdiklerini hem de elde ettikleri birikimle kurumsal kapasitelerini geliştirdiklerini ifade etti.

Ateş, YEE'nin kurulduğu 2010 yılından bu yana Yaz Okulu Programı'nı sürdürdüğünü, bu yıl Kurban Bayramı'na kadar sürecek programa 58 ülkedeki YEE merkezleri tarafından yönlendirilen uluslararası öğrencilerden yoğun ilgi olduğunu anlattı.

Bu yıl Türkçe Yaz Okulu, Türk Sineması, Türk Edebiyatı, Arkeoloji ve Bilim olmak üzere 5 başlıkta tematik Yaz Okulu uygulamasına geçtikleri bilgisini paylaşan Ateş, bu kapsamda hem teorik eğitim hem de kültürel faaliyetler yoluyla dünyada Türkiye ile bağ kuran insan sayısını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Ateş, "Türkiye'de sinema, arkeoloji, edebiyat ve bilim alanında yetişmiş insanlar var. Amacımız Türkiye'ye getirdiğimiz insanlara bu alanlarda eğitimler verelim ve sonrasında Türkiye ile bu bağlarını devam ettirsinler." diye konuştu.

Hem teorik eğitim hem kültürel gezi

Yaz Okulu'na gelen uluslararası öğrencilere hem söz konusu alanlarda teorik eğitimler verdiklerini hem de kültürel gezi programlarıyla Türkiye'yi tanıttıklarını dile getiren Ateş, "Türkçe rotamız ayrı, sinema rotamız ayrı, arkeoloji rotamız ayrı, edebiyat ve bilim rotamız ayrı. Mesela Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye romanında işlenen mekanları lokal olarak da göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ateş, Yaz Okulu'na katılan uluslararası öğrencilerin katıldıkları programın alanına göre deneyimledikleri projelerin bir parçası olacaklarını kaydederek, "Temel amaç, bu insanların tekrar ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile bağlarının devam etmesi, hayatının çeşitli evrelerinde Türkiye ile ilgili iş yapması." şeklinde konuştu.

Türkçe bilmeyen arkeologların ya da sinemacıların da Yaz Okulu'na katılmasını sağladıklarına dikkati çeken Ateş, bu sayede onların da alanlarında Türkiye ile ilgili çalışmalar yapabileceklerini vurguladı.

Ateş, "Türkiye'nin her alanda yurt dışıyla irtibata ihtiyacı var. YEE, kendisini Türkiye'nin birikimini dünya ile buluşturan bir yerde görüyor." ifadesini kullandı.

Kültürel diplomasi boyutuyla Türkiye'nin değerlerini dünyaya anlatmanın önemine değinen Ateş, "Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin dünyaya açılımıyla birlikte YEE, bu tür eğitimleri başka ülkelerde de verecek ve böylelikle Anadolu irfanını yaygınlaştıracaktır." dedi.

Suriye'deki Türkmen öğretmenlere Türkçe dersleri

Tematik Yaz Okulu programlarının yanı sıra Suriye'deki Türkmen öğretmenlere Türkçe öğretmeyi amaçlayan Yaz Okulu Projesini de başlattıklarını anlatan Ateş, pilot projenin başarılı olması halinde burada yetiştirdikleri öğretmenlerin sahaya dönerek orada Türkçe öğretmeye başlayacakları bilgisini paylaştı.

8 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık bir ay sürecek "Türkçe Yaz Okulu"nun ardından, 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 200 katılımcı, "Türk Sineması", "Türk Edebiyatı" ve "Dünya Kültür Mirasında Türkiye: Arkeoloji" ve "Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP)-BİLİM" başlıklı yaz okullarıyla, 22 Temmuz-4 Ağustos'ta Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

Yaz okullarının kapanış programı, 2 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA