İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarında öğrencilere pratik ve teorik viyolonsel eğitimi veriyor.

TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi-Genel Sanat Yönetmeni ve Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin ülkenin tanıtımına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Eğitimlere yurt içinden ve yurt dışından öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığını belirten Prof. Dr. Zafer, "Öğrencilerimiz viyolonselin ustalarından sihirli notalar öğreniyor. Bu eğitimlere ücretsiz katılabiliyorlar. Aynı zamanda yabancı öğrencilerle de kültürel paylaşımlar yapıyor" dedi.

Edirne'nin tarihi mekanlarında konser

TÜ Devlet Konservatuvarı Yerli Çalgılar Bölümü Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi Musa Eren İşkodralı, usta isimlerin öğrencilere çellonun inceliklerini öğrettiğini vurguladı.

Akdeniz Ağı Projesi'nin dünyanın birçok ülkesinde düzenlendiğinden bahseden İşkodralı, eğitimlerin ardından ustalar ve öğrencilerin Edirne'nin tarihi mekanlarında konser vereceğini anlattı.

Proje, 20 Temmuz Cumartesi günü sonra erecek.

Kaynak: AA