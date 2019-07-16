Geleceğin iletişimcilerini bir araya getiren, TRT Akademi Eğitim Kampı başladı.

İletişim fakültesi öğrencileri Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda buluştu. Eğitimde farklı üniversitelerden 48 öğrenci bulunuyor.

Genç iletişimciler, 10 gün boyunca TRT'nin medya ve yayıncılık tecrübesini yerinde görme fırsatı yakalayacak.

Atölye çalışmaları yapılacak

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, eğitim programının açılışında öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İletişim sektöründe özgüvenin önemini anlattı.

Aynı zamanda Durdu, kendini donatan insanların bir adım öne geçtiğini söyledi.

Eğitime katılan öğrencilerden Mehmet Günsen, TRT'de eğitim almanın her iletişim fakültesi öğrencisi için çok önemli olduğunu belirtti.

"Böyle bir şey olduğunu duyduğum zaman hocalarıma danıştım, başvurdum ve kabul edildim."

TRT tarafından iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik ilk kez düzenlenen eğitim programında radyo, televizyon ve haber yayıncılığı alanında atölye çalışmaları yapılacak.

Haber: Abdulbaki Açıkgöz

Kamera: Tahsin Özkan