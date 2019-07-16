Üniversiteye girmek için 15-16 Haziran'daki sınavlarda ter döken adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sonuçları sonuc.osym.gov.tr ya da ais.osym.gov.tr adreslerinden duyuracak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Puanlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile internet adresinden ve mobil uygulamadan öğrenilebilecek. İnternet adresindeki duyurular tebliğ hükmünde olacak. Duyuruda adayların yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sırası da yer alacak.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil

YKS tercihleri ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Kılavuzda iki tablo yer alıyor. 3 numaralı tablo ön lisans programlarını kapsıyor. Temel Yeterlilik Testi'nde 150 ve üzeri puan alanlar bu tablodan yararlanacak. 4 numaralı tablo ise lisans programlarına ilişkin. Alan Yeterlilik ya da Yabancı Dil Testi'nde 180 ve daha üzeri puan alan adaylar o tabloya bakacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının en az 150 olması gerekiyor. Bu alanda engelli adaylar için taban puan ise 100 olarak belirlendi.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Ancak olası hatalardan adaylar sorumlu.

Kaynak: TRT Haber