Eğitim platformu, Türkiye, Belçika, İtalya ve Romanya'nın ortaklığında Avrupa Birliği hibe desteğiyle oluşturuldu.

Platform, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor.

Platformda, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı özel eğitim müfredatı 5 dilde kullanılabiliyor.

Çocuklar daha çok motive ediliyor

"Mavi Özel Eğitim Platformu" adlı projenin ortaklarından Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kaya, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların dikkat sürelerinin kısa olduğunu, bunun da eğitimlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların bilgisayar destekli eğitim materyalleriyle daha çok motive edilebildiğini anlatan Kaya, bu nedenle oyunlaştırma üzerine kurulmuş bir eğitim platformu hazırladıklarını belirtti.

Türkiye'de 300 bin çocuk var

Platformda özel çocukların oyun oynayarak, bilgisayar üzerinde etkinlikler yaparak, şarkılara eşlik ederek, tekerlemeleri tekrar ederek ders işlemesini sağladıklarını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Mavi Platform, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın, öğretmenlerinin ve velilerinin kullanabileceği ücretsiz bir eğitim platformu. Hedef kitlemiz ülkemizdeki 300 bin civarındaki, orta-ileri düzeydeki zihinsel engeli bulunan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar. Platform, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında belirlenen, bu çocuklara yönelik kullanılması gereken müfredatı ve fazlasını içeriyor."

Animasyon, şarkı, tekerleme, oyun...

Kaya, platformun öğretmen, veli ve okul yönetim modülü bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca, sistemin internet bağlantısı bulunan akıllı tahta, bilgisayar ya da tabletlerde kolayca kullanılabildiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğretmenler ders konusunu işlerken ince eğitim ekranı karşımıza çıkıyor. Ders anlatıldıktan sonra kazanım hedefli animasyon, şarkı, tekerleme, oyun gibi etkileşimli materyallerle ders pekiştirilir. Öğretmen bu sistem üzerinden ödev verebilir. Veli sistemi kullanabilir, akşam evde çocuğunun o gün hangi dersi gördüğünü kontrol edebilir, konu tekrarı yapabilir, bir sonraki günün dersi için çocuğuna ön hazırlık yaptırabilir. Ders işlerken sisteme ses kaydı alınabiliyor. Kullanıcıya göre kişiselleştirilebilir. Öğrenciye özel fotoğraflar eklenebilir. Mesela amca, dayı konusu işlenirken çocuğun kendi dayısının amcasının fotoğrafı gösterilebilir."

Türk müfredatı Avrupa'da

Projede İtalya, Belçika ve Romanya'dan da ortaklar bulunduğunu belirten Kaya, eğitim içeriğinin Türkçe, İngilize, İtalyanca, Fransızca ve Rumence olarak 5 dilde hazırlandığını söyledi.

Mavi Platform'un 5 dil seçeneği ile Avrupa'nın en büyük özel eğitim platformu olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"MEB, orta ve ileride düzeyde zihinsel engelli olan ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik yeni, modern bir eğitim programı hazırladı. Mavi Platform bu eğitim programını içeriyor. İçeriği hazırladığımız tüm diller MEB'in hazırladığı bu müfredat programını kullanacak. Bir bağlamda bakanlığın hazırladığı programı dünyaya ihraç edeceğiz. 2020 yılından itibaren projenin dünya genelinde yaygınlaştırma çalışmaları başlayacak. Dünyanın en büyük özel eğitim platformu olmasını hedefliyoruz."

20 şehirde 70 özel eğitim uzmanı

Platformun Türkiye'de 20 şehirde 70 özel eğitim uzmanı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, İtalya ve Belçika'daki bazı eğitim kurumlarında pilot olarak uygulandığını anlatan Kaya, geri dönüşlere göre gerekli güncelleme ve geliştirmelerin yapıldığını vurguladı.

Platformun, en büyük hedefinin özel eğitimde fırsat eşitliği yaratmak olduğuna dikkat çeken Kaya, şunları söyledi:

"Örneğin İzmir'de şehir merkezinde özel eğitime ihtiyaç duyan bir çocuğum var. Özel öğretmen bulabilirim, bir kuruma götürebilirim, kitap alabilirim, onu destekleyecek materyaller bulabilirim. Ama örneğin Kars'ta bir köyde özel eğitime ihtiyaç duyan bir öğrenciye babası, kaynaştırma sınıfındaki öğretmeni, bu tip imkanlara, materyallere ulaşamayabilir. Bu platform bu bağlamda çok iyi bir çözüm olabilir."

Kaynak: AA