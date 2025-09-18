Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 18.09.2025 12:29

TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl yurt içinden ve dışından toplam 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak.

TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak

TDV'den aldığı alınan göre, Vakıf, 1992'den bu yana yurt dışında yaşayan soydaş, dindaş ve kardeş toplulukları, eğitim ve kültür alanında desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda TDV'nin düzenlediği eğitim programlarıyla her yıl 114 ülkeden 1000'den fazla uluslararası öğrenci Türkiye'ye gelerek eğitim alıyor.

Yurt dışı eğitim faaliyetleri kapsamında geçen yıl 9 bin 376 öğrenciye burs ve eğitim desteği sunan TDV'nin şimdiye kadar burs verdiği 19 bin 600 öğrenci mezun oldu.

Burs ve eğitim programıyla yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarına desteğini sürdüren Vakıf, bu yıl da 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak.

700 Filistinli öğrenciye burs verilecek

Vakfın burslarından bu yıl, İsrail saldırıları nedeniyle ülkelerinde eğitim imkanı bulamayan 700 Filistinli öğrenci de yararlanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı, sağladığı burslarla sadece öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda onların akademik, mesleki ve kültürel gelişimlerini de destekliyor.

Öğrencilerin ulaşım, sağlık, kitap ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını da karşılayan Vakıf, yarıyıl ve yaz kampları, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, dil kursları, mesleki programlar, sanat atölyeleri ve kültür gezileriyle öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırma çalışmaları gerçekleştiriyor.

ETİKETLER
Eğitim Türkiye Diyanet Vakfı
Sıradaki Haber
MEB’in "Zilsiz Okul" Projesi Kırşehir’de hayata geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Türk Kızılay'dan 'Kan Elçileri' programı
13:00
15 ile "sarı" kod uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor
12:39
Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın
12:28
Dünyanın resmi sanatı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde buluşuyor
12:44
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 79 kişi daha hayatını kaybetti
12:20
MEB’in "Zilsiz Okul" Projesi Kırşehir’de hayata geçti
TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde devam ediyor
TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ