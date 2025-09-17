Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 17.09.2025 16:38

Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih kılavuzundaki "engelli aday" kontenjanlarında düzenleme yaptı.

Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ÖZYES tercih kılavuzunda yer alan "engelli aday" kontenjanlarında YÖK tarafından düzenleme yapıldı.

Bu doğrultuda, kılavuzdaki "ÖZYES Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları" tablosunda güncellemeye gidildi.

Kılavuzun yeni hali, ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresinden yayımlandı. Adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecek. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar da tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

ETİKETLER
ÖSYM YÖK Engelliler
Sıradaki Haber
YÖK'ten "üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere" ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bu yıl "beyin yiyen amip"ten 19 kişi öldü
17:17
Gazze'de can kaybı 65 bini geçti
16:47
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. toplantısını gerçekleştirdi
16:42
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
16:30
Tarihi Yağlıpınar Eski Camii'nde restorasyon çalışması başladı
16:16
Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 120 lira oldu
Osmaniye'nin tescilli yer fıstığında hasat mesaisi başladı
Osmaniye'nin tescilli yer fıstığında hasat mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ