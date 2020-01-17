Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) gençlere yönelik bilgilendirici çalışmalarını sürdürüyor.

"Öncelik gerçek yaşam etkinlikleri olmalı"

SODİGEM Bilim Kurulu, okulları tatile giren öğrenciler için bir dizi uyarıda ve öneride bulundu:

"Tatilde önceliğiniz gerçek yaşam etkinlikleri olmalıdır. Ailenizle, akrabalarınızla ve arkadaşlarınızla düzenleyeceğiniz buluşmalar tatilinizi daha verimli hale getirebilir. Ayrıca unutmayın ki gerçek yaşamda yapmaktan çekineceğiniz şeyleri dijital dünyada da yapmamalısınız.

Tatil için mutlaka bir plan yapmalısınız. Planı ailenizle birlikte yapmak ve onların da katılımını sağlamak daha verimli bir tatil geçirmenizi sağlayabilir. Dijital dünyada ve sosyal ağlarda geçireceğiniz zamanın sınırları bu planda belli olmalıdır. Dijital dünyada yapacaklarınız ile ilgili planınızı ailenizle paylaşmalısınız."

"Dijital güvenliğe önem vermelisiniz"

Dijital güvenliğe dikkat çeken SODİGEM Bilim Kurulu, şu açıklamalarda bulundu:

“Tatilde dijital güvenlik eğitimlerine vakit ayırmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Kullandığınız cihazların güvenlik ve gizlilik ayarlarını kontrol etmelisiniz. Yine bu cihaz ve uygulamaların güncel olduğundan emin olmalısınız.

Sosyal medya saldırganlığının gitgide artmakta olduğu dijital dünyada yaşadığınız herhangi bir olumsuz olayı, ailenizle paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Sosyal ağlarda ailenizle arkadaş olmak sizin dijital güvenliğiniz açısından önemlidir. Dijital güvenlik hakkında bilgi edinmek, var olan bilgilerinizi teyit etmek için SODİGEM tarafından hazırlanan dijital güvenliğe dair kaynaklardan faydalanabilirsiniz.”

"Dijital oyun oynarken mutlaka seçici davranın"

SODİGEM Uzmanları, "Tatilde dijital oyun oynamayı tercih ettiğiniz zamanlarda rekabete dayalı, süre sınırı olmayan ve zararlı içerikler barındıran oyunlardan uzak durmalısınız. İndireceğiniz uygulamalar ve oyunların yaşınıza ve isteklerinize uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Oyunların sınıflandırılmasında kullanılan derecelendirmeler hakkında bilgi edinmek için SODİGEM’in ‘Dijital Oyunlar’ kitabından ve ‘Tehlikeli Dijital Oyunlar’ kitapçığından faydalanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Dijital oyun ve uygulama üretme, kodlama gibi ilgilenenler bu uygulamaları kullanabilir

Dijital dünyaya ilgi duyan ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere de önerilerde bulunan SODİGEM Bilim Kurulu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu tatilde dijital oyun oynamak yerine dijital oyun üretmeye ne dersiniz? ‘Scratch, Unity ve Unreal’ gibi uygulamalarla oyun yapmayı deneyebilirsiniz. Yarıyıl tatilinde planladığımız eğitsel proje ve çalışmalarınızda dijital dünya avantajlarından yararlanabilirsiniz. Web 2.0 araçları kullanarak ikinci dönem için hazırlıklar yapabilirsiniz. Örneğin ‘Canva’ uygulaması ile ders afişleri hazırlayabilirsiniz. Tatilde kodlama öğrenmek için kendinize vakit ayırabilirsiniz. Örneğin ‘Scratch’ ve ‘Code.org’ gibi kodlama araçları ile denemeler yapabilirsiniz."

SODİGEM Uzmanları: Bu dijital tanımları öğrenin

SODİGEM Uzmanları, “Yarıyıl tatilinde dijital yetkinliklerinizi gözden geçirin” diyerek, dijital dünyaya ilişkin şu tanımlamaları yaptı:

Dijital Kimlik: İnternet ortamında ve sosyal ağlarda sahip olunan kimliği, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yönetme yetkinliğidir.

Dijital Güvenlik: Dijital dünyadaki saldırılardan, zorbalıklardan, tacizlerden ve olası tüm tehlikelerden korunma yetkinliğidir.

Dijital Gizlilik: Kişisel veri ve bilgilerin korunması ve sosyal ağ paylaşımlarına dikkat etme yetkinliğidir.

Dijital Ekran Yönetimi: Dijital ekranlar ile geçirilen zamanın bilinçli geçirilmesi ve süre kontrolünü yapabilme yetkinliğidir.

Eleştirel Düşünme: Dijital dünyada bulunan bilgilerin ve içeriklerin doğru olup olmadığını anlayabilme, zararlı ya da zararsız olduğunu ayırt edebilme yetkinliğidir.

Dijital Ayak İzi: Dijital dünyada gerçek hayatta olduğu gibi ayak izi bırakıldığının farkında olma ve bu ayak izlerini yönetebilme yetkinliğidir.

Empati: İnternette ve özellikle sosyal ağlarda başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı gösterme ve olaylara karşı tarafın penceresinden bakabilme yetkinliğidir.

Dijital Okuryazarlık: İnternette arama yapabilme, içerik bulabilme ve bulunan içerikleri yorumlayabilme yetkinliğidir.

Dijital Haklar: Gerçek hayatta olduğu gibi dijital dünyada da haklarının olduğunun bilincinde olma yetkinliğidir.

Dijital İletişim: Dijital dünyada etkili ve sağlıklı iletişim kurma yetkinliğidir.

Kaynak: TRT Haber