Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Polis Meslek Eğitim Merkezleri 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28'inci dönem alımlarına 10 bin kontenjan için 164 bin 842 aday başvuruda bulundu.
KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 aday sınava katılmaya hak kazandı.
Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.
Etiketler: KPSS
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