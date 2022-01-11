Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28'inci dönem alımlarına 10 bin kontenjan için 164 bin 842 aday başvuruda bulundu.

KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 aday sınava katılmaya hak kazandı.

Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.