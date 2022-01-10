Sosyal medya hesabından açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021 yılında yürütülen faaliyetler için akademik teşvik ödeneğine ilişkin süreçlerin devlet yükseköğretim kurumlarında devam ettiğini hatırlattı.

Özvar, "Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.