Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖK, akademik teşvik uygulamasını iyileştirecek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesine konusunda çalışma başlattıklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021 yılında yürütülen faaliyetler için akademik teşvik ödeneğine ilişkin süreçlerin devlet yükseköğretim kurumlarında devam ettiğini hatırlattı.
Özvar, "Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Yüksek Öğrenim YÖK
Son Haberler
- 15:49
- 15:30
- 15:31
- 15:21
- 15:28
Sıradaki Haber
Öğretmenlik Meslek Kanunu için görüşmeler başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz