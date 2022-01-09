Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sağlanması yönündeki çalışmaları devam ediyor.

Meslek Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre; mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin aldıkları ücretin (asgari ücretin üçte biri) tamamı, artık devlet tarafından ödenecek.

İkinci değişiklik ile de üçüncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin üçte birinden asgari ücretin yarısına yükseltildi.

İstanbul'da programın uygulandığı kurumlar arttı

Öğrencinin çalıştığı sektörden kopmadan bir istihdam imkanı bulabileceği, mezun olduktan sonra isterse bir üst öğrenimde eğitim görme imkanı da sunan Mesleki Eğitim Merkezi Programı yoğun ilgi gördü.

İstanbul’da 36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde de bu programlar uygulanmaya başlandı ve toplamda bu sayı 314'e ulaştı.

İstanbul’da talep rekor düzeyde

Mesleki eğitim merkezlerine en fazla ilgi İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'da, kanunda yapılan düzenleme öncesi mesleki eğitim merkezlerinde 13 bin 722 öğrenci vardı. Bu sayı, düzenlemeyle birlikte 22 bin 34'e yükseldi.

Gelirde de ilk sırada

Mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimi artırmak önemli. Bunun temel amacı, öğrencilerin yaparak öğrenmelerini ve el becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra istihdam edilebilirliklerini sağlamak.

İstanbul, mesleki eğitimde kapasitesini artırarak 121 milyonluk gelirle Türkiye birincisi oldu.

Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam döngüsünün önemini vurgulayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul’un gösterdiği başarıdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mesleki eğitimdeki en önemli adımlardan birinin sektörle bütünleşme olduğuna işaret eden Yazıcı, şunları anlattı:

"Mesleki Eğitim Uygulamaları son dönem içerisinde çok önemli bir ivme yakaladı. Yetiştirdiğimiz öğrencinin sektöre sağlıklı bir uyum sağlaması çok önemli. Öğrencimizin, buradan sektöre çok uzun süre katkı sağlayacak donanımlı şekilde okullarımızdan mezun olması temel gayemiz. Bunu temin etmek için de öncelikle sektörün bizden beklentilerini doğru öğrenmek ve sektörle birlikte planlama sürecini beraber yürütmek gerekiyor. Bunun için program tasarımından, mevcut olan üretimin boyutlarına; çalışanın eğitiminden, eğitim verenin eğitimine kadar süreci birlikte dizayn etmek ve buradan çıkacak sonucu da toplumumuza ve devletimize bir katkı olarak sunmanın, ekonomimize sağlayacağı her türlü katkının yine bu ülkeye döneceğine yürekten inanıyoruz. Tabii, bunun ana unsuru olarak da öğrencilerimiz üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

OSB ziyaretleri

OSB’lerdeki merkezlerin yaygınlaştırılması, okulların OSB’lerde yer alan işletmeler ile iş birliğinin güçlendirilmesi, OSB’lerin mesleki eğitime erişim kapasitelerinin artırılması, mezunların istihdam olanaklarının artırılarak üretim gücüne katkı sağlanması konusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul’da OSB’ler ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri/mesleki eğitim merkezleri eşleştirildi.

Yazıcı, Tuzla bölgesindeki İstanbul Anadolu Yakası OSB, Birlik OSB, İstanbul Deri OSB, İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, İstanbul Tuzla OSB alanlarını gezerek OSB yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, OSB’lerde mesleki eğitim merkezi programı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile işletmelerde çalışanların eğitim-öğretime katılımlarının artırılmasın önemi vurgulandı.

Yeni yol haritası değerlendirildi

Yapılan ziyaretlerde OSB yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri OSB bölge müdürleri ile yapılması planlanan çalışmalar çok yönlü olarak değerlendirildi.

OSB içerisinde bulunan firmaların nitelikli elaman ihtiyacının karşılanması amacıyla sektör temsilcileri ile yeni yol haritası değerlendirildi.

Bu kapsamda Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) yönetimi ziyaret edildi. Ziyarette, Türk gemi inşa sanayisini geliştirmek ve nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla öncelikle mesleki eğitim merkezi irtibat bürosunun kurulması ve çok yönlü iş birliği çalışmalarının planlanması görüşüldü.

Turizm işbirlikleri

MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında otellerin insan kaynakları müdürleriyle geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye Otelciler Birliği İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Haluk Ertan ve Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Sosyal Güvelik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Cem Taşkaldıran katıldı.

Toplantıda mesleki eğitim merkezleri ve otellerle yapılan iş birliğinin önemine dikkati çeken Levent Yazıcı, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz kendi işinde çalışırken öğretmenlerinin onlara sağladığı katkı otelimizin sağladığı katkıyla birleşmiş oluyor. Bu bağlamda, otellerle eşleştirdiğimiz okullarımız vasıtasıyla çalışmayı yürüttük fakat bir adım sonrasında şu anda İstanbul'da bütün meslek liselerimizde mesleki eğitim programı açtık. Aynı anda en yakınındaki okul, öğrenci için bir mesleki eğitim merkezi olmuş oldu. Mesleki eğitim programını 39 ilçede de yaygınlaştırdık. Bunu ilçelerdeki bir merkez olmaktan çıkartıp bütün mesleki teknik Anadolu liseleri bünyesinde bir program olarak açtık. Yani buraya tek kişi bile başvursa burada mesleki eğitim programı başlıyor demektir. Eşleştirdiğimiz okullar ve oteller başta olmak üzere sınırsız bir iş birliği var. Yeni bir iş birliği alanları açmak bizim görevimiz."

"Tecrübe kazanmalarını çok önemsiyoruz"

Turizm sektörüne nitelikli eleman ve istihdama katkı amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İstanbul’da mesleki teknik ve Anadolu liseleri ile eşleştirilen otellerin insan kaynakları müdürleriyle ve okul müdürleriyle istişare toplantıları yapıldı.

Levent Yazıcı, konuyla ilgili "İş birliğinin, bu alanda eğitim gören öğrencilerimize katkıda bulunarak onların kendilerini geliştirmelerini, yeni alanlarla birlikte eğitim görmelerini, uygulamalarla birlikte tecrübe kazanmalarını çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin yeterliliklerini artırarak sektörle bütünleşmeleri, sektörün çalışanını, öğrencilik yıllarından itibaren tanıması ve onların gelişimine usta öğretici ile müdahale etme şansının olması, çok büyük bir imkan" dedi.