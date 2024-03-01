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Eğitim
TRT Haber 01.03.2024 10:25

Pazar günü yapılacak MSÜ sınavında 736 bin 894 aday yarışacak

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 3 Mart Pazar günü yapılacak.

Pazar günü yapılacak MSÜ sınavında 736 bin 894 aday yarışacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) 3 Mart Pazar günü 81 il ve 108 sınav merkezinde düzenlenecek.

736 bin 894 adayın başvurduğu sınavda, 96 bin 475 kişi görev alacak, 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak.

Adaylar sınavda, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soruyu cevaplandıracak. Testler için adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, saat 13.00'te sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

Sonuçlar 28 Mart’ta açıklanacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. ÖSYM sınav sonuç takvimine göre ise 2024-MSÜ sonuçları 28 Mart’ta açıklanacak.

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