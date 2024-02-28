TRT'den yüz yüze diksiyon eğitimi

TRT Akademi’nin ilk yüz yüze eğitimi, TRT Radyosu Spikeri Acar Acartürk rehberliğinde ‘Temel Diksiyon’ ile başladı.

2 Şubat’ta başlayan ve Ankara’da gerçekleşen bu 4 günlük eğitimin sonunda öğrenciler, teorik ve uygulamalı sınavları başarıyla geçerek; TRT onaylı sertifika almaya hak kazandı.

Şimdi ise Etkili ve Güzel Konuşma ‘Temel Diksiyon’ eğitimi, TRT Spikeri Tülay Tüzün rehberliğinde 1 Mart’ta, İstanbul Sarıyer'de başlayacak.

37 ders saati ve 17 bölümden oluşacak bu yüz yüze eğitimde başarılı olan öğrenciler, TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Sertifika, e-Devlet üzerinden de onaylatılabilecek.

Temel Diksiyon eğitimine kayıtlar trtakademi.com adresinden yapılabiliyor.