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Eğitim
AA 05.11.2024 21:49

Özvar: Türkiye-Mısır Üniversitesi kurulması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Mısır Üniversitesinin kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını bildirdi.

Özvar: Türkiye-Mısır Üniversitesi kurulması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Mısır Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mohamed Ayman Ashour ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, 4 Eylül 2024'te Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi huzurunda imzalanan Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptının detayları değerlendirildi.

Özvar, görüşmeye ilişkin, Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Bu yıl eğitim öğretime başlanan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ve Türk dünyasına yönelik ortak üniversite kurulması çalışmalarına bir yenisini Mısır ile ekliyoruz. Türkiye-Mısır Üniversitesi kurulması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erol Özvar, ayrıca Türkiye'nin köklü üniversitelerinin Mısır'da şube açacaklarını bildirdi.

İstanbul'da ve Kahire'de Türkiye ve Mısır üniversiteleri rektörlerinin bir araya gelecekleri "Türkiye-Mısır Üniversiteleri Forumu" düzenleyeceklerini de açıklayan Özvar, şunları kaydetti:

"Böylece iki ülke üniversiteleri birbirlerini yakından tanıma ve aralarındaki işbirliği konularını müzakere etme fırsatı yakalayacak. İki ülke akademisyenleri, ortak çalışma kültürünü ve akademik bağları güçlendirmek amacıyla ortak araştırma projeleri hazırlayacak. Teknoloji alanında yükseköğretim kurumlarımızın iş birliği yapabilmesi ve bu alanda tecrübe paylaşımı için gerekli koordinasyon sağlanacak. Bu kapsamda özellikle yapay zeka, bilişim ve sağlık eğitimi konularında işbirliği yapılması ve karşılıklı tecrübe paylaşımının yol haritasını belirledik."

Ashour ile görüşmelerinde ayrıca yükseköğretim alanında yapılacak işbirliklerinin planlama ve koordinasyonu için Türkiye ve Mısır taraflarından yetkili kişilerle oluşturulacak bir çalışma komitesi kurulmasını da planladıklarını bildiren Özvar, "Ziyaretimizin, Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında yeni ve verimli bir dönemin başlamasına vesile olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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