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Eğitim
AA 05.11.2024 20:11

MEB'ten öğrencilere 'Yaşam Becerileri' projesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ilk ve ortaokullarda "Yaşam Becerileri" projesini hayata geçirecek.

MEB'ten öğrencilere 'Yaşam Becerileri' projesi
[Fotoğraf: Arşiv]

Bakanlığın internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, projeyle, topluma uyumlu, toplumsal yaşama etkin olarak katılan, problem çözme yeteneği gelişen ve bu şekilde günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilen, geleceğin yaşam koşullarına hazır bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Okul temelli esnek bir yaklaşımla çevrenin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek proje faaliyetleriyle öğrencilere bilinçli, verimli ve planlı bir yaşam sürmeleri için gerekli temel beceriler kazandırılacak.

İlk ve ortaokullarda uygulanacak projeye ilişkin hazırlanan kılavuz ve kitaplar, MEB'in internet sitesinde erişime açıldı.

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