Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk AK Parti grup toplantısında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Milyonlarca ailenin merakla beklediği özel okullarda zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Milletimizi fahiş fiyat artışlarına karşı korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel okul ücretlerindeki artış tabanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladık" dedi.