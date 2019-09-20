Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim meslek okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek, öğrencilere daha nitelikli ve donanımlı ortamlarda eğitim görme imkanı sunduklarını belirtti.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile iş birliği protokolü imzalandı.

Bakan Selçuk, "İş ve meslek danışmaları ile okul rehberlik öğretmenleri tarafından her öğrencimiz için portföy dosyası hazırlandı. Öğrencilere en uygun istihdam alanları belirlendi ve bu çerçevede iş yerleri ziyaret edildi" dedi.

Farklı sektörlerde çalışma imkanı

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yapabilecekleri konusunda işverenlerin bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken Selçuk, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' ve 'İstihdam Fuarları'na katılım sağlanarak, işyeri sahipleri özel eğitim meslek okullarındaki öğrencilerin yetenekleri ve yeterlilikleri konusunda bilgilendirildi. Bu çalışmalar sonunda bu okullardaki öğrencilerimizin staj imkanları artırıldı."

Selçuk, özel eğitim meslek okullarından mesleki beceriler kazanarak mezun olan öğrencilerin birçok farklı sektörde çalışma imkanı bulduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"2018-2019 eğitim öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi. 149 özel eğitim meslek okullarında halen 12 bin 664 öğrenci eğitim alıyor. Yeni eğitim yılında bu çalışmaları çok daha kapsamlı bir şekilde yürüteceğiz."

Kaynak: AA