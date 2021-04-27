Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre sınav, 2021 yılı ÖSYM sınav takviminde belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.

2 Mayıs Pazar günü yapılacak sınava girecek adaylar (yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) sınava giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak.