Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ÖSYM'den ALES duyurusu: Sınav ertelenmedi
ÖSYM'nin açıklamasına göre, ALES 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak adaylar ve sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre sınav, 2021 yılı ÖSYM sınav takviminde belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.
2 Mayıs Pazar günü yapılacak sınava girecek adaylar (yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) sınava giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak.
2021-ALES/1 Adaylarımızın ve Sınav Görevlilerimizin Dikkatine!https://t.co/XY777ennqy pic.twitter.com/7qSSK3zrWV— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) April 27, 2021
Etiketler: ALES ÖSYM Son Dakika
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