Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında yaşayan çocuklara eğlenceli eğitim materyalleri sunmaya devam ediyor.

EBA Dijital Kütüphanesi'nde paylaşılan 14 sesli hikaye kitabıyla çocuklara doğru Türkçe ile okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanıyor.

Çocukların olası okuma zorluklarının üstesinden gelmelerine de yardımcı olunması hedefleniyor.

Kültür ögelerine de yer verilen hikaye kitaplarında, gelenek ve göreneklere, tarihi unsurlara, dini ve milli bayramlara ilişkin bilgiler aktarılıyor.

Kitapların yurt dışında yaşayan çocuklara bir 23 Nisan armağanı olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm çocukları EBA Dijital Kütüphanesi'nde keyifli bir yolculuğa davet etti.