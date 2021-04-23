Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu.

Açık havada gerçekleştirilen program TRT EBA TV'de yayınlandı. Çocuklar "Ziya Öğretmenlerine" sorular sordu, Bakan Selçuk yanıtladı.

Çocuklardan birinin "Çocukken oynadığınız ve şu an özlediğiniz bir oyun var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "Aslında tabii çocukluğum köyde geçtiği için köyde açık alanda küçükken saklambaç oynamak" cevabını verdi.

Pergel'i de sordular

Bir çocuk da Bakan Selçuk'un Pergel isimli köpeğinin durumunu sordu. O sırada Pergel, programın yapıldığı alana geldi.

"Hemen her gün öğle vakti kendisiyle buluşuyoruz ve onu beslemek, yemek vermek, ya da onunla oynamak benim için gerçekten büyük bir eğlence."

Çocukların 23 Nisan'ını kutlayan Bakan Selçuk, "Umudunuzu yitirmeyin. 23 Nisan’ınız mutlu olsun. Beraberce koşacağız, beraberce yürüyeceğiz ve güzel günlere kavuşacağız ve dünyaya örnek kişiler olarak sizlerle gurur duyacağız" dedi.