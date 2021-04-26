Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüz yüze eğitim 17 Mayıs'a kadar ertelendi
[Fotoğraf: AA ]
Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma kararıyla ilgili, "Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Uygulama, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs tarihi sonrasına ertelenmiştir."
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