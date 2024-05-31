Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 31.05.2024 14:04

ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/8) Arapça-Rusça sınavının cumartesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) birinci döneminin ise pazar günü yapılacağı bildirildi.

ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek

Sınavlara ilişkin yazılı açıklama yapan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-YDS uygulamasının Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav binalarında, YDUS'un ise Ankara'daki 5 sınav binasında gerçekleştirileceğini ifade eti.

Sınavlara 5 bin 236 adayın katılacağını belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "e-YDS, cumartesi günü 13.45’te başlayacak. 80 soru için adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek." bilgisini paylaştı.

YDUS'un ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık ana dallarında pazar günü 10.15’te başlayacağını açıklayan Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacak. Yazılı sınavda adaylara 60 dakika cevaplama süresi verilecek. YDUS sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak. e-YDS'de ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek."

Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü açık tutulacak.

ETİKETLER
ÖSYM Sınav Takvimi Bayram Ali Ersoy
Sıradaki Haber
Ailelere yönelik dijital ortamdaki risklere karşı koruyucu eğitim çalışmaları artırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
Eski HDP'li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı
14:46
Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle belde halkı yeniden sandık başına gidecek
14:34
İsrail, İspanya'nın konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebini reddetti
14:24
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
14:28
BM: Gazze'deki kalabalık sığınma merkezleri bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor
14:20
Trump'ın suçlu bulunması ABD'deki başkanlık seçimi sürecini nasıl etkileyecek
Göynük Plajı mavi bayrağı 30 yıldır bırakmıyor
Göynük Plajı mavi bayrağı 30 yıldır bırakmıyor
FOTO FOKUS
FETÖ’nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı
FETÖ’nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ