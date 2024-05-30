Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları nelerdir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Funda Gümüştaş, yaklaşan LGS ve YKS gibi önemli sınavların öncesinde yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrenciler ile anne babalara kaygı yönetimine dair önemli tavsiyelerde bulundu, öğrenciler ile anne ve babalara sınav kaygısı ve belirtileriyle ilgili TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’ne önemli bilgiler verdi.

Sınav kaygısının tanımı ve belirtileri

Prof. Dr. Gümüştaş, sınav kaygısınıgençlerin ve çocukların doğal bir duygusu olarak tanımlıyor. Ancak, bu kaygının aşırı düzeyde olduğunda bazı belirtilerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu belirtiler arasında huzursuzluk, gerginlik ve kalp çarpıntısı gibi fiziksel belirtiler yer alırken, dikkat dağınıklığı ve sosyal geri çekilme gibi davranışsal belirtilerinde sıkça görüldüğünü vurguluyor.

Sınav kaygısının nedenleri ve etkileri

Sınav kaygısının kökenlerini irdeleyen Prof. Dr. Gümüştaş, biyolojik ve çevresel faktörlerin bu kaygı üzerindeki etkilerini açıklıyor. Genetik yatkınlık, ailedeki kaygılı tutumlar ve okuldaki rekabet ortamı gibi faktörler, sınav kaygısının oluşumunda rol oynuyor. Bu kaygının sadece sınav performansını etkilemekle kalmayıp, öğrencinin akademik ve sosyal yaşamını da olumsuz etkileyebileceğine değiniyor.

Sınav kaygısının belirtileri ve anlaşılması

Anne ve babaların çocuklarının sınav kaygısıyla başa çıkabilmesi için belirtileri doğru şekilde tanımlaması önem taşıyor. Gümüştaş, çocukların sınav öncesi davranışlarında gözlemlenebilecek değişikliklere dikkat çekiyor. Sınavdan kaçınma, aşırı çalışma veya aşırı endişe gibi davranışlar, çocuğun sınav kaygısı yaşadığının göstergesi olabileceğini ifade ediyor.

Sınav kaygısını yönetme yöntemleri

Gümüştaş, sınav kaygısının üstesinden gelmek için çeşitli yöntemler ve stratejiler öneriyor. Bunlar arasında düzenli nefes egzersizleri yapmak, olumsuz düşüncelerle baş etmek ve gevşeme tekniklerini uygulamak yer alıyor. Ayrıca, sınavın sadece bir deneyim olduğunu ve başarısızlıkla sonuçlanmasının normal olduğunu anlamak da önem taşıyor.

Ebeveynlerin rolü ve destek

Prof. Dr. Gümüştaş, ebeveynlerin çocuklarına sınav kaygısıyla başa çıkma konusunda nasıl destek olabileceklerine de değiniyor. Ebeveynlerin sakin ve anlayışlı bir tutum sergilemeleri, çocuklarını cesaretlendirmeleri ve duygularını paylaşmaları önem taşıyor. Ayrıca, çocuğun rahatlamasına yardımcı olacak aktiviteler düzenlemek de faydalı olabiliyor.

Profesyonel destek ve psikiyatrik yardım

Eğer sınav kaygısı çok yoğun bir şekilde yaşanıyorsa veya çocuğun günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa, profesyonel yardım almak gerekiyor. Prof. Dr. Gümüştaş, psikolog veya psikiyatriste başvurmanın önemine vurgu yaparak, çocuğunuzun duygusal ve zihinsel sağlığını korumanın önemini vurguluyor.

Sınav kaygısının üstesinden gelme yolları ve sonuç

Sonuç olarak, sınav kaygısıyla başa çıkmak zorlu bir süreç olabilir ancak Prof. Dr. Funda Gümüştaş'ın önerileri ve rehberliğiyle bu süreci daha yönetilebilir hale getirebilirsiniz. Unutmayın, sınav kaygısı geçici bir durumdur ve doğru destekle üstesinden gelebilirsiniz. Daha fazla bilgi için TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi'nin makalesinegöz atabilirsiniz.