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Eğitim
AA 29.05.2024 12:36

Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret konusundaki taleplerine ilişkin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama

Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları konusundaki taleplerine ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onlardan bizim istediğimiz şey; özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeleri." diye konuştu.

Yeni eğitim müfredatı onaylandı
Yeni eğitim müfredatı onaylandı

Tekin, "Yeni müfredat onayınızdan geçti. Eğitim sendikaları tartışıyorlar. Müfredatın ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum. Programlarımızı okumadan değil." yanıtını verdi.

Yaz tatili için öneriler

Bakan Tekin, bir soru üzerine de yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsinler. Okul ve ders dışında okuyarak başka türlü etkinliklerle sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını ve yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası."

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