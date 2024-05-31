Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 31.05.2024 09:28

Türkiye Maarif Vakfı 467 okulda 53 bin öğrenciye Türkçe öğretiyor

Türkçenin uluslararası bir dil olarak tanınması ve Türk kültürünün dünya çapında tanıtılması amacıyla stratejik adımlar atan Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelinde 467 okulda 53 bin öğrenciye Türkçe öğretiyor.

Türkiye Maarif Vakfı 467 okulda 53 bin öğrenciye Türkçe öğretiyor

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmaları, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) temel alınarak hazırlanan müfredat üzerinden yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve kurumların katkısıyla oluşturulan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı", bu sürecin temel taşını oluşturuyor.

Vakıf, özellikle okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve lise düzeylerinde Türkçenin sistemli şekilde öğretilmesine büyük önem verirken, uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun olarak zengin ve kapsamlı içeriklerle eğitim sunuyor.

Bu amaç doğrultusunda, K-12 seviyeleri için hazırlanan müfredat çerçevesinde Türkçe ders kitapları ve seviyelendirilmiş yardımcı okuma kitapları geliştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye’de eğitim fakültesi mezunu veya MEB’de görevli Türkçe öğretmenlerinden seçilenler aracılığıyla okullarda Türkçe öğretimini sağlıyor.

Öğretmen seçimi, sınav ve Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı ile titizlikle yürütülürken, bu programda eğitim alan öğretmenler yurt dışında Türkiye’yi ve Türkçeyi temsil etmek üzere Maarif okullarına gönderiliyor.

Anaokulundan liseye Türkçe eğitimi

Türkiye Maarif Vakfı okullarından mezun olan öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçe becerisine sahip olmaları ve Türkçe konuşan öğrenciler aracılığıyla Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Vakfın en büyük hedeflerinden biri ise 53 ülkedeki okullarda anaokulundan liseye kadar Türkçe öğretmek.

TMV, ülkenin eğitim ve kültür diplomasisi gereğince dünyanın dört bir yanında Türkçe öğretmeyi ve bu alandaki çalışmaları Türkiye’nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görürken, dünya genelinde 467 okulda 53 bin öğrenciye Türkçe öğretiyor.

Vakfın üzerinde durduğu önemli konulardan bir diğeri de Türkiye’nin ve Türk kültürünün doğru şekilde anlatılması ve tanıtılması.

Türkiye, dünya ülkelerinde Türkçe bilen, TMV okullarında okumuş, Türkiye'ye dost nesiller yetişmesini, ülkenin geleceğine önemli bir yatırım olarak görüyor.

Üniversitelerle işbirliği içinde Türkiye Çalışmaları Merkezleri kurarak Türkiye araştırmaları ve Türkçe öğretimi faaliyetlerini de sürdüren TMV, Arnavutluk'taki TMV Tiran New York Üniversitesinde Türkoloji bölümü açılması girişiminde bulundu.

Avrupa’daki Türk çocuklarına yönelik çalışmalar

Avrupa'daki Türk çocuklarına yönelik çalışmalar da yürüten TMV, iki dilli Türk çocuklarının ana dillerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Avrupa Eğitim Merkezlerini açtı.

Öte yandan "TMV Türkçenin İki Dilli Çocuklara Öğretimi Modeli" ile bu çocukların ana dillerinin gelişimi destekleniyor.

Vakıf, faaliyetlerini Türkiye’nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütürken, TMV ve Türk-Alman Üniversitesi 22-23 Mayıs tarihlerinde MEB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Dil Kurumunun katılımıyla "Uluslararası İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Çalıştayı" düzenledi.

ETİKETLER
Türkiye Maarif Vakfı
Sıradaki Haber
Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları nelerdir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:21
Stoltenberg: NATO silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmeli
10:14
Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda yıllık bazda arttı
10:12
İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü
10:12
Küresel piyasalarda gözler Fed verilerine çevrildi
10:11
İran'ın İsfahan eyaletindeki nükleer merkeze helikopter kazasında ölen Reisi'nin adı verildi
10:09
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
FOTO FOKUS
Sigara bırakma poliklinikleri hizmet veriyor
Sigara bırakma poliklinikleri hizmet veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ