2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak.

Kaynak: AA