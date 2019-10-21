Eğitim
Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi21 Ekim 2019 Pazartesi 11:07 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:09
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ortalama yüzde 8,6 artacak.
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek.
Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak.
Kaynak: AA