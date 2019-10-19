Kültürden spora, sanattan sosyal aktivitelere, Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında planlanan eğitim takviminde ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak.

8-22 Kasım tarihlerinde yapılacak ilk ara tatilde öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla farklı programlar düzenlenecek.

Konserler verilecek. Tiyatro ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek. Öğretmen, öğrenci ve veliler arasında spor müsabakaları yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki çalışma programı kapsamında Eğitim Bilişim Ağı üzerinden canlı yayınla öğretmenlere seslenecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki çalışmaları değerlendirecek.

Ara tatil boyunca öğretmenler için yazılım geliştirmeden ilk yardıma kadar gibi birçok mesleki çalışma faaliyetinde bulunulacak.

Tatil döneminin 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasına denk gelmesinden dolayı "Öğretmene Vefa" teması seçildi. Bu kapsamda şehit öğretmenler kabirleri başında anılacak, huzurevinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek.

Kaynak: TRT Haber