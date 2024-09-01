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Eğitim
TRT Haber 01.09.2024 06:44

Okullarda uyum programı yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum programı yarın başlayacak.

Okullarda uyum programı yarın başlıyor
[Fotograf: AA]

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Öğrencileri yarından itibaren uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Tüm sınıf ve kademelerde ise yeni eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Uyum sürecinde ebeveynlerinden ayrılmakta güçlük çeken öğrenciler için uzmanlar, anne ve babaların sınıfta değil, okul bahçesinde beklemelerini, okula yönelik çocuklarıyla sohbet etmelerini öneriyor.

"2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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