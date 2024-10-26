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Eğitim
AA 26.10.2024 14:43

Okullarda ilk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" videosu izletilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığa bağlı okulların tüm kademelerinde 28 Ekim'in ilk dersinde öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli videoyu sunacaklarını bildirdi.

Okullarda ilk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" videosu izletilecek

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çocukları geleceğe en mücehhez şekilde hazırlama gayretiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imiz 101. yaşına girerken, maarif ailesi olarak milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerleri, her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla evlatlarımıza aktarmanın önemini idrak ettiğimiz bir haftanın içindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı tüm kademelerdeki okullarımızda 28 Ekim'de gerçekleşecek ilk derste öğrencilerimizi 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' adlı videoyla buluşturacağız. İyi dersler çocuklar."

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