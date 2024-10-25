Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 25.10.2024 17:42

Ara tatilde öğretmen seminerleri çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine, bu sene öğretmenlere yönelik ara tatil seminerlerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Ara tatilde öğretmen seminerleri çevrim içi yapılacak

Anıttepe Ortaokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bir öğretmenin, "Ara tatil semineri online mi olacak?" yönündeki sorusu üzerine Tekin, "Bu hafta en çok muhatap olduğum soru bu. Her gittiğimiz yerde öğretmen arkadaşlar bu soruyu soruyorlar." dedi.

Geçtiğimiz yıl seminerlerin yüz yüze yapılacağını açıkladıklarını ancak bunun bayram tatiline denk geldiğini aktaran Tekin, "Bu sene de 'yüz yüze yapalım' dedik ama her gittiğim yerde arkadaşlar talep ediyorlar." ifadesini kullandı.

Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine "Hayırlı olsun." diyerek, bu sene öğretmenlere yönelik düzenlenecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

"1 Ocak itibarıyla Milli Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek"

Bakan Tekin, başka bir öğretmenin, başöğretmenliği hak edenlerin eğitimlerini nasıl ve ne zaman alacaklarına yönelik sorusuna, "Milli Eğitim Akademisiyle ilgili bir kanun çıktı. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu tür eğitimler Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyecek." yanıtını verdi.

20 yıllık öğretmenin test sınavına alınmasını doğru bulmadığını belirten Tekin, "Sınavı da kaldırmış olduk. Onun yerine bir eğitim paketi hazırlıyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı online, bir kısmı yüz yüze olacak. Yüz yüze olan kısımların oranı ne olacak, onu ilgili genel müdürlük şu an çalışıyor. Büyük çoğunluğu online gibi duruyor." diye konuştu.

"Bir eğitim süreci olacak ama 1 Ocak'tan sonra bunu Akademi yapacak" diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Üzerinde çalıştığımız şey şu; Akademi, yıl içerisinde bu eğitimleri sürekli versin, süresi dolmak üzere olan arkadaşlarımız da eğitimleri uygun oldukları zaman alsınlar, süresi dolunca da sertifikalarını ibra edip ünvanlarını alsınlar istiyoruz. Fakat kanun henüz yürürlüğe girmedi. 1 Ocak itibarıyla Milli Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek. 1 Ocak'a kadar biz, sizin gibi bu ünvanı hak etmiş kişilerin başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerini 31 Aralık'a kadar planlıyoruz şu anda. Bir kısmı yüz yüze, bir kısmı online olacak şekilde. 400 bine yakın öğretmenimiz uzman ve başöğretmen ünvanı almış olacaklar. Onların eğitimleri de ona göre takvimlendirilecek."

Öğretmenlerle sohbetin ardından, okuldaki bayrak törenine katılan Tekin, öğrencilerle de fotoğraf çektirdi.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Tatil Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
YDUS başvuruları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:09
Milli denizaltı STM500'ün mukavim teknesi ilk kez SAHA EXPO'da sergileniyor
17:53
DGS ek tercihleri başladı
17:34
YDUS başvuruları başladı
18:16
TPAO, Somali kara alanlarında da petrol arayacak
17:44
Türkiye hain saldırı karşısında tek yürek oldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ