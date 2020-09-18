İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Peki, okullar eğitime ne zaman başlayacak? İlkokul 1. sınıf ve okul öncesi ve özel eğitim öğrencileri 21 Eylül Pazartesi sabah 09.30’da ders başı yapacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar eğitime 21 Eylül Pazartesi günü saat 09:30’da başlayacak. Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf, okul öncesi ve özel eğitim öğrencileri 21 Eylül Pazartesi sabah 09.30’da ders başı yapacak.

Okulların açılması ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi ve özel eğitim öğrencileri 21 Eylül Pazartesi sabah 09.30’da ders başı yapacak.” dedi.