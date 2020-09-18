2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih dönemi sona erdi. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS 2020 ek tercih zaman?

2020-YKS ek tercihler 17-23 Eylül'de ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından yapılabilecek.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada “2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.” denildi.

YKS 2020 Ek Yerleştirme Kılavuzu

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

2020 YKS ek tercih kılavuzu için tıklayınız.