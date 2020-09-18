YKS 2020 ek tercih başvuruları başladı… YKS ek tercih kılavuzu 2020…
Milyonlarca adayın başvurduğu 2020 YKS’de ek tercih dönemi başladı. YKS 2020 ek tercih kılavuzu yayımlandı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercih kılavuzu 2020...
2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih dönemi sona erdi. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS 2020 ek tercih zaman?
2020-YKS ek tercihler 17-23 Eylül'de ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından yapılabilecek.
ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada “2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.” denildi.
YKS 2020 Ek Yerleştirme Kılavuzu
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
2020 YKS ek tercih kılavuzu için tıklayınız.
2020-YKS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınmasıhttps://t.co/WIwYQO89OG pic.twitter.com/1RDlB783fA— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 17, 2020
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