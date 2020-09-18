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ÖYP Lisansüstü tercih sonuçları açıklandı
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YÖK, 2020 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemlerinin sonuçlandığını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2020 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin istenen belgelerle birlikte en geç 2 Ekim 2020 mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekiyor.
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