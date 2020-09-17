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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) giriş belgelerini erişime açtı.
27 Eylül'de yapılacak 2020-YDS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM), yapılan açıklamada, "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca 2020-YDS için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
Etiketler: ösym YDS sınav sınav giriş belgeleriSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:37
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