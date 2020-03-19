Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

23 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim derleri başlayacak. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden derler verilecek.

Yeni bir karar alınmazsa 30 Mart Pazartesi günü okullar açılacak.

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvimde değişikliğe gidilmezse ara tatil ve yaz tatili belirtilen tarihlerde başlayacak.

Yarıyıl tatili bitti

Birinci dönem ara tatilini 15-22 Kasım arasında yapan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yaptılar. 17 Ocak Cuma günü tatile giren okullar bugün eğitime başladı.

İkinci ara tatil Nisan’daydı.

İkinci dönem ara tatili koronavirüs nedeniyle öne alındı. Ara tatil 3 Nisan Cuma günü başlayacaktı. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecekti.

Yaz tatili ne zaman?

Yeni bir karar alınmazsa 3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.