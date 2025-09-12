"Okula Hoş Geldin Şöleni" yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen II. Okula Hoş Geldin Şöleni, yarın 13.00-18.00 saatlerinde kütüphanenin bahçesinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, program kapsamında birbirinden renkli etkinliklerle hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı bulacak. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte katılabileceği programda, çocukların yeni eğitim-öğretim dönemine pozitif enerjiyle başlamasını amaçlayan çok sayıda etkinlik bulunuyor.

Çocuklar gün boyunca geleneksel çocuk oyunlarını görecek, deneyap ve beceri atölyelerine katılabilecek. Şişme oyun parkurları ve animasyon etkinlikleri de şölende yer alacak.

"Okula Hoş Geldin Şöleni", İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultangazi Belediyesi, Eyüpsultan Yeşilay, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Yetim Vakfı iş birliğiyle düzenleniyor.