Uzun bir aranın ardından yüz-yüze eğitim başlıyor. Çocukların okula alışması kadar salgın tedbirlerine uyması da önemli.

Kural aynı.

Çocukların okula uyum sağlaması konusunda velilere de iş düşüyor. Velilerin, okulla ve öğretmenle iletişim halinde kalması önemli.

'4 saatte bir maske değiştirilmeli'

Çocukların virüsten korunması için maske mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri şart.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Psikiyatri AB Dalı Başkanı Prof. Dr. Özalp Ekinci, çocukların dikkat etmeleri gereken kuralları şöyle anlattı:

“4 saatte bir maske değişimine dikkat edeceğiz. Çocukların bazen maskeleri ıslanabilir, nemlenebilir. Sınıf mutlaka havalandırılmalı. Çocukların teneffüs saatlerinde, öğle arasında sosyal mesafe bazen bozulabilir. Ona da öğretmenlerin dikkat etmesi lazım."

"Veliler acil psikiyatri kliniğine başvurabilirler"

Yeni başlayanlarda okul fobisi sık görülüyor. 4 hafta içinde uyum sağlayamayan çocukların destek alması önemli.

Prof. Dr. Ekinci konuyla ilgili şunları söyledi:

"Okul fobisi acil bir durumdur. Çocuk psikiyatristinin acil klinik durumlarından biridir, aileler randevu almaya çalışabilir ama randevu alamazlarsa mutlaka çocuk psikiyatri acil kliniklerine başvursunlar ve hastalarımız kabul edilecek başarılı bir şekilde tedavi edilecek.”