Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları yarın açıklanacak
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler bugün sona eriyor. Atama sonuçları yarın açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihler 29 Ağustos itibarıyla yapılmaya başlandı.
Bugün öğretmen adayları için tercihlerin son günü. Adaylar, tercihlerini e-devlet üzerinden yapıyor.
Atama sonuçları ise yarın ilan edilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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