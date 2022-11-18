Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, yarın 81 ilde 10.00'da yapılacak.

Adayların 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunmaları gerekiyor.

595 bin 598 öğretmenin gireceği sınavda beş seçenekli 100 soru sorulacak, süre ise 150 dakika olacak. Yanlış cevaplar, doğru sayısını etkilemeyecek. 100 üzerinden 70 ve üzeri doğru cevap verenler başarılı sayılacak. Sonuçlar, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

Başarılı olanlara uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilecek

Sınavda başarılı olanlar uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazanacak.

Eğitim öğretim tazminatının yanı sıra, her unvan için de bir derece alacak.

Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmene sınava girmeksizin uzman öğretmen unvanı verilecek.

Doktorasını tamamlayan 257 öğretmen de doğrudan başöğretmen olacak.