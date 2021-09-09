Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmen atamalarında başvuru takvimi belli oldu
15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen ataması için sürecin başladığını duyurdu.
15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Başlıyor— MEB (@tcmeb) September 9, 2021
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021
Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022
Atama takviminin ayrıntıları linkte https://t.co/5sfrY9kBP1
Takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Müjdeyi Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesini dün duyurmuştu.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Öğretmen Ataması Son Dakika
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