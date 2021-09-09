Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı
19 Eylül'de uygulanacak ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı. Giriş belgeleri, ÖSYM'nin internet adresinden alınacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
19 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
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