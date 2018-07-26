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Öğretmen adaylarının sınav giriş yerleri belli oldu

ÖSYM 5 Ağustos'ta uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

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Öğretmen adaylarının sınav giriş yerleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS ÖABT adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2018-ÖABT'ye girecek adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ösym, ÖABT
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