İlk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bu yana Türkiye’de ciddi tedbirler alındı. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri eğitim alanındaydı. Okullar hemen tatil edilerek uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler 23 Mart’tan bu yana, uzaktan eğitim modeli sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

İlk defa uygulanan sistem, öğrenciler kadar veliler tarafından da kolayca benimsendi. Tüm bu süreç boyunca okulların tekrar ne zaman açılacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin, okulların normal kapanma tarihi olan 19 Haziran’a kadar süreceğini, yeni eğitim yılının ise eylül ayında başlayacağını duyurdu. Bu tatil süreci eğitim uzmanlarına göre öğrenciler için aynı zamanda iyi bir fırsat.

Derslere devam etmek önemli

Öğrencilerin önünde, derslerine devam etmelerini gerektiren yaklaşık bir aylık zaman dilimi bulunuyor. Eğitim uzmanı Burçak Özel, bu süreci rehavete kapılmadan verimli geçirmenin yolunun derslere odaklanmaktan geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

“Öğrenciler şimdiden çalışmayı bitirirlerse, okul açıldığında hem telafi eğitiminde hem de yeni konularda zorlanacaklardır. Sonunda bir notlandırma olmasa bile öğrenmeyi temel almalılar. Veliler de derslere katılım konusunda teşvikte bulunmalı.”

Altyapı hazır olursa adaptasyon kolay olur

Hangi yaş grubunda olursa olsun öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklı girmesinin yolu, dersleri ihmal etmemekten geçiyor. Özel, “Bu öğrencileri endişelendirmesin, altyapıları hazır olursa yeni dönemde okula adapte olmaları çok daha rahat olur. Şimdiden nasıl olsa okullar kapandı diye bir tatil havasına girmemeleri lazım. Bu, okuldan ve derslerden soğuma gibi bir durum yaratabilir” şeklinde konuşuyor.

Uzaktan eğitimin sona ermesinden sonra, eylül ayına kadar sürecek yaz tatili öğrencileri bekliyor. Yaz tatilinin unutmaya sebep olduğunu ifade eden Burçak Özel, şu uyarıyı yapıyor:

"Öğrenciler zaten yaz tatillerinden sonra gerilemiş olarak okula başlıyor. Derslerine bir düzen içinde, çok fazla çalışmadıkları için... O nedenle, şimdiden dersleri bırakırlarsa hem telafi eğitiminde hem de yeni konularda zorlanacaklardır.”

Yaz tatili eksik konular için iyi bir fırsat

Özel, yaz tatilinde ise çocukların vakitlerini koronavirüsle ilgili normalleşme takvimine uygun şekilde gezerek, doğayla iç içe geçirmelerinin yararlı olacağını söylüyor:

“Bu süreçte evde oturmaktan çocukların tembelleştiğini gözlemliyorum. Artık evdeki aktiviteler de tükenmeye başladı. Bundan dolayı biraz daha dışarının tadını çıkararak gezmeleri, doğadan öğrenmeleri, arkadaşlarıyla beraber olmaları kendilerini rahatlatacaktır.”

Özel, yaz tatilinin aynı zamanda eksiklerin kapatılması için de iyi bir fırsat olduğunun da altını çiziyor. “Eğer alt sınıflardaki herhangi bir dersten, bir konuyla ilgili boşluk kalırsa, ilerleyen süreçte ana yapıyı sarsar” uyarısında bulunan Özel, “Öğrencilerin ‘temelim yok’ demesi, önceki yılların eksik konularından ya da eksik soru çözümünden kaynaklanıyor. Bu eksikleri yaz tatilinde kapatabilirler. Kitap okumaya da devam etmeliler. Kitap okumak bir yaşam biçimi olarak yerleşmeli ve bu yazın da devam ettirilmeli” diyor.

