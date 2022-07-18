Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Projesi Sergisi’ne de katılmaya hak kazanan Mutluluk Atölyeleri projesini hayata geçirdi. Ahşap oyuncak atölyesi de proje kapsamında kurulan atölyelerden biri.

Yıl boyunca özel eğitim, ilkokul ve ortaokulların misafir edildiği ahşap oyuncak atölyesinde, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitimi uygulayabilmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler üretmenin mutluluğunu yaşıyor

Hasan Şadoğlu MTAL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hale Gökçay Ocakçı atölyeyi şöyle anlattı:

“Okulumuzda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nün oyun ve oyuncak dersleri mevcut. Bu derslerin içerisinde ahşap oyuncak tasarlama, ahşap oyuncak üretimiyle ilgili bir ders içeriği vardı. Öğrencilerimizin kendilerini bu işin içerisinde hissedebilmeleri için böyle bir atölye kurduk biz de.”

Atölye iki bölümden oluşuyor

Ahşap oyuncak atölyesi iki bölümden oluşuyor. Bir odada kesilip şekil verilen ahşap, diğer odada monte edilip boyanıyor ve son halini alıyor.

Hasan Şadoğlu MTAL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Atölye Şefi Mine Çetinkaya makinelerin bulunduğu ve ahşabın kesildiği kısmı şöyle anlattı: “Burası bizim oyuncak atölyemizin mutfağı, tasarlanan oyuncaklar buraya getirilir ve burada görmüş olduğunuz makineler tarafından kesilir. Biz yapıyoruz bu işi, öğrencilerimizi bu alana kesinlikle almıyoruz.”

Kesilen ahşap, öğrencilerin de çalıştığı montaj odasına gidiyor. Atölyenin bu kısmını Hasan Şadoğlu MTAL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bahar Kaymaz’dan dinledik:

“Yan taraftaki atölyemizde kesimi, çizimi yapılan oyuncaklarımız buraya geliyor ve burada, montaj atölyesinde montajı yapılıyor. Montajı yapılan oyuncaklarımızı sonrasında çocuklarımız isterse boyamalarını yapabiliyorlar.”

Çocuklar ahşaba dokunarak öğreniyor

Ocakçı, öğrencilerin bu atölyede üretmenin mutluluğunu yaşadığını söylüyor:

“Gelen öğrenciler kendi yaptıkları oyuncakları giderken evlerine götürüyorlar. Ebeveynlerine gösteriyorlar ve bir ürün ortaya çıkartma, bir ürün üretme zevkini ve mutluluğunu yaşıyorlar.

Ahşabın ne kadar değerli olduğunu, tamamen doğal materyal olduğunu ve çocukların gerçekten ona dokunarak, hissederek çok daha güzel ürünler ortaya çıkarabileceğini düşünüyoruz açıkçası.”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu