Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 15 Ağustos'taki 2021-ÖABT sınavının sabah oturumu için saat 10.00, öğleden sonraki oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.