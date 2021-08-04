Eğitimin geleceği, geleceğin eğitimini belirliyor
Teknoloji dünyasındaki değişimle beraber yaşam biçimimiz de değişti. Bu değişime eğitim sistemi de kayıtsız kalmadı ve Eğitim 4.0 hayatımıza girdi. Peki inovasyon ve üretim odaklı bu sistem hangi temellere dayanıyor? Detaylar haberimizde.
Eğitimde yer ve zaman kavramını ortadan kaldıran eğitim modülü, hayal gücünü ve tasarımı hayata geçirmeyi hedefliyor.
Eğitim süreci herkes için eşit fakat öğrenciye göre özelleştirilmiş müfredatla sürdürülüyor. Böylece öğrenciler eğitim süreci boyunca kendilerini keşfetme imkanı buluyor.
Eğitimciler "rehber" rolü üstleniyor
Sistemde öğretmenlerin önemli bir rolü var. Eğitimciler Eğitim 4.0 ile birlikte öğreticinin yanı sıra rehber rolü üstleniyor. Sistem, staj ile gerçek dünyada deneyim edinme fırsatı da sunuyor.
Eğitim sistemindeki dönüşüm sadece işleyişi değil eğitim ortamlarını da bir üst boyuta taşıyor.
Açık öğrenme platformları, sanal laboratuvarlar, eğitim içerikli sanal uygulamalar da sistemle beraber tanıştığımız kavramlardan.
Geleceğin eğitimi için eğitimdeki inovasyon oldukça önemli. Eğitim 4.0 ise, eğitimin geleceğine yön vermeye şimdiden başladı bile.
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