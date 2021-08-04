Eğitimde yer ve zaman kavramını ortadan kaldıran eğitim modülü, hayal gücünü ve tasarımı hayata geçirmeyi hedefliyor.

Eğitim süreci herkes için eşit fakat öğrenciye göre özelleştirilmiş müfredatla sürdürülüyor. Böylece öğrenciler eğitim süreci boyunca kendilerini keşfetme imkanı buluyor.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Eğitimciler "rehber" rolü üstleniyor

Sistemde öğretmenlerin önemli bir rolü var. Eğitimciler Eğitim 4.0 ile birlikte öğreticinin yanı sıra rehber rolü üstleniyor. Sistem, staj ile gerçek dünyada deneyim edinme fırsatı da sunuyor.

Eğitim sistemindeki dönüşüm sadece işleyişi değil eğitim ortamlarını da bir üst boyuta taşıyor.

Açık öğrenme platformları, sanal laboratuvarlar, eğitim içerikli sanal uygulamalar da sistemle beraber tanıştığımız kavramlardan.

Geleceğin eğitimi için eğitimdeki inovasyon oldukça önemli. Eğitim 4.0 ise, eğitimin geleceğine yön vermeye şimdiden başladı bile.