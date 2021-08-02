Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih heyecanı nakil süreci ile devam ediyor.

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği birinci nakil sonuçları açıklandı.

Tercih sonuçlarına 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

Mesleki liselere talep arttı

Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti. Sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi.

Yerleştirmelerde mesleki liselere olan talep göze çarptı.

Sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi.

İkinci nakil başvurular 6 Ağustos'a kadar sürecek

Birinci nakil sürecinde yerleşemeyen veya yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam edecek.

İkinci nakil tercihi başvuruları 6 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.

YKS tercihleri 5-13 Ağustos'ta

Bu hafta üniversite adayları için de önemli...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 5 Ağustos’ta başlayacak.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek. Tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecek.