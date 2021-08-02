Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
İkinci nakil başvuruları 6 Ağustos’ta sona erecek
Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.
Süreç sonunda herkes yerleştirilecek
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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