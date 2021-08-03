Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
HES kodu bilgisi istenecek
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.
Adaylar, 19 Eylül'de yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
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