Koronavirüs salgını sonrası tedbir amaçlı okullar tatil edildi. Bazı sınavlar ertelendi. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 29 Mart'ta yapılacağı belirtilmişti.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı ertelendi mi?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Twitter hesabına gelen MSÜ sınavı ertelenecek mi sorusuna Aygün “Ertelenecek” cevabını verdi.

EKPSS de erteleniyor

Prof. Dr. Aygün başka bir Twitter kullanıcısının 26 Nisan’da gerçekleştirilecek olan EKPSS ile ilgili sorusuna da aynı cevabı verdi.