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MSÜ sınavı ertelenecek mi? MSÜ sınavı ve EKPSS’ye ilişkin açıklama geldi...
Milli Savunma Üniversitesi sınavı erteleniyor mu? EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıkladı...
Koronavirüs salgını sonrası tedbir amaçlı okullar tatil edildi. Bazı sınavlar ertelendi. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 29 Mart'ta yapılacağı belirtilmişti.
Milli Savunma Üniversitesi sınavı ertelendi mi?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Twitter hesabına gelen MSÜ sınavı ertelenecek mi sorusuna Aygün “Ertelenecek” cevabını verdi.
EKPSS de erteleniyor
Prof. Dr. Aygün başka bir Twitter kullanıcısının 26 Nisan’da gerçekleştirilecek olan EKPSS ile ilgili sorusuna da aynı cevabı verdi.
Etiketler: EKPSS MSÜ msü sınavı ösym halis aygünSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:56
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